Мария Mrs.Marple Ермолина объявила об уходе из Virtus.pro

Мария Mrs.Marple Ермолина объявила в Инстаграме, что покидает организацию Virtus.pro. Девушка проработала в клубе почти пять лет и полюбилась фанатам за интервью с известными киберспортсменами и стримерами.



«Мой дозор окончен! В связи с непреодолимыми обстоятельствами я больше не могу оставаться частью клуба Virtus.pro, и сегодня мой последний рабочий день в ВП (старейший сотрудник не дотянул до пятилетия несколько месяцев — эх!). Virtus.pro — это огромная часть моей жизни и тег, который навсегда займёт особое место в моём сердце. Я покидаю VP с большим уважением и теплотой к каждому игроку, коллеге и лично к Сергею Гламазда. Спасибо за всё! Отдельная благодарность Роману Дворянкину, который дал мне билет в киберспорт, позвав работать в VP, и с которым мы прошли бОльшую часть этого пути. Ну что… странно это осознавать, но в моей жизни начинается новая глава!».