В Minecraft построили точную копию парка «Краснодар»

Школьник Владислав Занегин воссоздал в Minecraft точную копию парка «Краснодар». Парень построил новую очередь, «Колизей», цветущий шалфей, композицию «Побеждающее красное» и футбольные поля Академии «Краснодар».
Фото: https://vk.com/zanegin2005
В интервью порталу «Кубань 24» молодой человек рассказал, что играет в Minecraft уже целых девять лет.
«Копия парка построена на публичном сервере, но парк я делал один. Мне помогли только со строительством ЖК «Панорама» и стадиона ФК «Краснодар». Да, продолжение будет, уже есть центр города, район стадиона «Кубань», — поделился Занегин.
Фото: https://vk.com/zanegin2005
Ранее в 2019 году парень воссоздал в Minecraft весь свой город. Но позже молодой человек решил переделать в инсталляции модель парка. На создание населённого пункта у Занегина ушло 2,5 года.
Видео загружено на странице Владислава Занегина.
Причём объекты и их расположение перенесены в игру с невероятной точностью.
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