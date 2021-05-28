В Minecraft построили точную копию парка «Краснодар»

Школьник Владислав Занегин воссоздал в Minecraft точную копию парка «Краснодар». Парень построил новую очередь, «Колизей», цветущий шалфей, композицию «Побеждающее красное» и футбольные поля Академии «Краснодар».

Фото: https://vk.com/zanegin2005

В интервью порталу «Кубань 24» молодой человек рассказал, что играет в Minecraft уже целых девять лет.



«Копия парка построена на публичном сервере, но парк я делал один. Мне помогли только со строительством ЖК «Панорама» и стадиона ФК «Краснодар». Да, продолжение будет, уже есть центр города, район стадиона «Кубань», — поделился Занегин.

Фото: https://vk.com/zanegin2005

Ранее в 2019 году парень воссоздал в Minecraft весь свой город. Но позже молодой человек решил переделать в инсталляции модель парка. На создание населённого пункта у Занегина ушло 2,5 года.

Видео загружено на странице Владислава Занегина.

Причём объекты и их расположение перенесены в игру с невероятной точностью.