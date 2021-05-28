Стримерша рассказала, сколько зарабатывает на OnlyFans. Twitch до таких сумм далеко

Популярная Twitch-стримерша Наталия Alinity Моголлон, скандально известная за свои странные поступки на трансляциях, рассказала, сколько зарабатывает на OnlyFans. Девушка раскрыла, что выкладывать эротический контент намного выгоднее, чем стримить игры и другой контент на Twitch.



«Я не хочу говорить, сколько я зарабатываю, но за два месяца на OnlyFans я получила столько, сколько заработала бы на Twitch за десять лет».

Клип с канала Mizkif.

Точных цифр стримерша не назвала, но зрители в чате предположили, что её доход составляет около $ 1 млн или 73 млн рублей. Но даже такой информации аудитории хватило, чтобы сильно удивиться.



Ранее Моголлон не раз попадала в скандалы. Однажды девушка оголила грудь прямо на трансляции, а на одном из стримов напоила кота водкой.