Стримерша рассказала, сколько зарабатывает на OnlyFans. Twitch до таких сумм далеко

Популярная Twitch-стримерша Наталия Alinity Моголлон, скандально известная за свои странные поступки на трансляциях, рассказала, сколько зарабатывает на OnlyFans. Девушка раскрыла, что выкладывать эротический контент намного выгоднее, чем стримить игры и другой контент на Twitch.
«Я не хочу говорить, сколько я зарабатываю, но за два месяца на OnlyFans я получила столько, сколько заработала бы на Twitch за десять лет».
Клип с канала Mizkif.
Точных цифр стримерша не назвала, но зрители в чате предположили, что её доход составляет около $ 1 млн или 73 млн рублей. Но даже такой информации аудитории хватило, чтобы сильно удивиться.
Ранее Моголлон не раз попадала в скандалы. Однажды девушка оголила грудь прямо на трансляции, а на одном из стримов напоила кота водкой.
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