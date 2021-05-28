Petr1k и March3llo высказались о возможном читерстве Akuma в матче с NAVI

Директор по продукту Epic Esports Events Марк March3llo Авербух и аналитик по Counter-Strike: Global Offensive Александр Petrik Петрик высказались на тему обвинений команды Akuma в читерстве.

Сообщество CS:GO заподозрило украинский коллектив в нечестной игре после их разгромной победы над NAVI в матче RMR-турнира в СНГ.



Авербух предложил ввести в проведение матчей дополнительные правила. По его мнению, организаторы должны требовать от игроков устанавливать больше камер с разных ракурсов. Таким образом, поймать читера станет проще.



«Вижу большое количество обсуждений по команде Akuma и хочу сказать, что решение для того, чтобы избавить турниры в онлайне от подобных обсуждений, уже есть. Недавно мы (ЕЕЕ) проходили тендер на организацию одного соревнования по мобильной игре, и в техническом задании был пункт «Видеоверификация». Что это значит?



Участник турнира должен отправить организаторам видеоподтверждение того, что играет именно он, а также на протяжении всего матча предоставлять видео своего телефона. Как это может выглядеть для бояр на ПК? Мы уже привыкли к камере, показывающей игрока, но теперь её местоположение должно регулироваться организаторами, чтобы они могли фиксировать не только часть головы, но видеть и слышать то, что происходит в комнате, где этот игрок находится. Это почти на 100% гарантирует, что рядом нет никого, кто может передавать игроку информацию.



Вторая камера устанавливается так, чтобы администрация могла следить за тем, что происходит у игрока на экране, при этом смотреть ещё и на мышку игрока, хотя, думаю, аимбот можно распознать и без этого. Разумеется, все игроки в матче должны обеспечивать такие данные. Это должно стать стандартом средних и крупных онлайн-турниров, а начать всё должны сами издатели игр, оказывающие на игроков большое влияние.



Надо прояснить момент: я не считаю команду читерами и выбрал неудачную формулировку для первого абзаца (уже поменял). Текст о том, что надо всем сделать, чтобы в будущем таких обсуждений даже не было. Это поможет всем: команды не столкнутся с обвинениями, соперники не будут переживать по поводу нечестной игры», – рассказал Авербух в своём телеграм-канале.



Петрик объяснил, что организаторы RMR-турнира не записывают разговоры игроков, а на серверах установлена только стандартная античит система VAC. Доказать, что Akuma виновны или полностью чисты, невозможно.



«Много подозрительного и странного можно найти в действиях игроков Akuma в матчах на RMR. Но ни одно из них не доказывает ничего! Тем не менее админы турнира обязаны провести расследование и доказать виновность или невиновность игроков. Ну если у них есть какие-то способы. Ни один из клубов, проигравших Akuma, не будет публично обвинять соперников в нечестной игре и провоцировать расследование, ибо доказательств никаких НЕТ, таким образом они подставят под удар свою репутацию. Без пруфов никто этого делать не будет.



Для справки: на серверах RMR в СНГ не используется античит, только дефолтный VAC, НЕ записывается тимспик коллективов, только проверяется, все ли игроки в ТС, не записывается на видео пространство в комнате, находящееся вне поля зрения вебки игрока. Не контролируется вообще. Если Akuma с приколами — этого не доказать. Если они чисты — этого не подтвердить», — рассказывает Петрик.



На данный момент команда Akuma занимает 47-е место в мировом рейтинге HLTV, и такая разгромная победа стала для фанатов CS:GO полной неожиданностью.