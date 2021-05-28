Twitch вернул смайлик Винни-Пуха в бассейне. Ранее сервис посчитал его слишком эротичным

Модерация Twitch 26 мая удалила с канала стримера Pedguin смайлик Винни-Пуха в бассейне. Персонаж на эмоуте был одет в купальник, и администрация платформы посчитала это запрещённым «сексуальным контентом».



По словам Pedguin, во время создания смайлика год назад модераторы сервиса одобрили изображение, совершив проверку предлагаемого к публикации материала.

Фото: https://vk.com/twchnews

На следующий день, 27 мая, эмодзи вернулся на канал стримера. Ведущему трансляции пришлось перерисовать одежду медведя. Теперь Пух сидит в надувном бассейне в красной футболке.

Фото: https://vk.com/twchnews

«Интересно, как скоро другой модератор решит, что это слишком сексуально», — высказался Pedguin.



Вероятно, удаление прошлой версии эмодзи связано с внезапной популярностью джакузи-стримов, где ведущие сидят в кадре, одетыми в купальные костюмы.