Ubisoft показала геймплейный трейлер Far Cry 6 с датой выхода

Ubisoft выпустила трейлер Far Cry 6, в котором познакомила игроков с протагонистом, механиками и объявила дату выхода. В видео героиня Дани Рохас (пол персонажа можно будет выбрать) встречается с революционером Хуаном Кортезом, который уже несколько раз пытался устроить переворот.



Кортез объясняет Рохас, что она — их главная сила, способная свергнуть диктатора Антона Кастильо, и рассказывает девушке, как всё устроено. В лагерях повстанцев есть торговец с чёрного рынка, убежища, повара и тренировочные зоны. Также там можно найти различный транспорт — от лошади до вездехода.



Для перемещения игроку будут доступны городское окружение и тайные тропы. Для сражения с солдатами Кастильо можно использовать не только грубую силу и пушки, но и стелс, взятки, саботаж и дар убеждения.



Оружие в игре можно улучшать подручными средствами вроде консервных банок или мотоциклетного двигателя. В трейлере показали метатель CD-дисков, который проигрывает знаменитую песню Macarena от Los del Rio.



Ещё в арсенале персонажа будет джет-пак со встроенной ракетницей по типу «Катюши». Судя по финальным кадрам, в качестве компаньона можно будет взять с собой собаку.

Видео опубликовано на канале Ubisoft Россия.

Far Cry 6 выйдет 7 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. Предзаказы уже открыты.