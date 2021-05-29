Ушёл из жизни автор серии игр Syberia Бенуа Сокаль

В возрасте 66 лет ушёл из жизни известный бельгийский художник и дизайнер, создатель приключенческих игр Syberia, Бенуа Сокаль. Об этом сообщил французский разработчик и издатель видеоигр Microids.

Бенуа Сокаль Фото: glasstress.org

«Будучи чрезвычайно талантливым художником, Бенуа оставил неизгладимый след в истории Microids. Он упорно трудился, чтобы поделиться своим видением с миром, начиная со своей первой игры Amerzon, вышедшей в 1999 году. Его отличительный и неповторимый стиль сделал выдуманные игровые вселенные незабываемыми. В нашей стране Сокаль известен и почитаем прежде всего за создание культовых игр Syberia. В этой серии игр он блестяще передал свою любовь в форме уникальных и необычных приключений, которые любит и ценит многочисленная армия фанатов», — говорится на сайте Microids.

Причиной смерти называется болезнь, с которой Бенуа боролся долгое время. А его последним творением стала игра Syberia 3, вышедшая в апреле 2017 года.