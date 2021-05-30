В Far Cry 6 будет самая большая карта в истории серии и самый большой выбор оружия

Издание VGC.com пообщалось с ведущим дизайнером игрового процесса Far Cry 6 Дэвидом Гривелом. Разработчик рассказал, что в шестой части будет самая большая карта в истории серии и самый большой выбор оружия.

«Лучший пример – столица Эсперанса. Нам удалось создать самую большую городскую среду в серии. Сам остров больше, чем любая карта, которую мы когда-либо делали. И нам важно было наполнить этот мир контентом, чтобы он не ощущался пустым и бесмыссленным. Так что разные виды деятельности, миссии и мини-игры, всё это будет присутствовать в игре. Например, в партизанских лагерях можно играть в домино», — говорит разработчик.

В игре будет присутствовать 49 видов настраиваемого огнестрельного оружия. На оружие можно будет устанавливать прицелы, глушители и лазерные указки. Превращать одно оружие в другое – например, обычный пистолет можно будет превратить в пистолет-пулемёт с барабанным магазином.

Ещё впервые в серии можно будет выбрать пол главного героя, а сам персонаж будет озвучен профессиональными актёрами.

Ubisoft показала геймплейный трейлер Far Cry 6 28 мая. Тогда же стала известна точная дата выхода шутера. Шестая часть появится на прилавках 7 октября.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft Россия.