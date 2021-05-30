Не спешите продавать PS4. Консоль будет важной частью бизнеса Sony до 2023 года

Sony ожидает больших успехов от PlayStation 5. Ожидается, что консоль превзойдёт продажи PS4. Несмотря на это, президент Sony Джим Райан просит не списывать PlayStation 4 со счетов. Консоль предыдущего поколения будет иметь решающее значение в бизнесе компании вплоть до 2023 года.



Sony ожидает, что консоль обеспечит им до 70% выручки в 2022-м. В этом же году компания выпустит на рынок рекордные 14,8 млн PS5. Пока многие крупные издатели не готовы делать игры только для консоли PlayStation 5, отказавшись от мощной базы игроков на PlayStation 4.

Ранее Sony неоднократно заявляла, что планирует поддерживать PS4 как минимум до 2023 года. Вполне возможно, что кроссген релизы (игры, вышедшие на консолях текущего и прошлого поколений) появятся и после 2023 года.