Российская команда Silence стала третьей на чемпионате мира по Free Fire

В Сингапуре завершился чемпионат мира по мобильной «королевской битве» Free Fire. Среди участников был российский коллектив Silence. И хотя наши ребята не смогли завоевать главный трофей, но без медалей не ушли, расположившись на почётном третьем месте.

Российская команда Silence по Free Fire Фото: vk.com/silenceeeeeeeeeeeeeeee

Итоговая турнирная таблица (топ-10)

Phoenix Force (Таиланд / Индонезия) — $ 500 тыс. LOUD (Бразилия) — $ 250 тыс. Silence (Россия) — $ 100 тыс. Fluxo (Бразилия) — $ 100 тыс. HQ Esports (Вьетнам) — $ 90 тыс. Burst The Sky (Вьетнам) — $ 90 тыс. Team Aze (Мексика) — $ 80 тыс. EVOS Divine (Индонезия) — $ 80 тыс. Geek Fam (Малайзия) — $ 70 тыс. VIP Esports (Ирак) — $ 70 тыс.

В турнире приняли участие 18 клубов. Ещё три клуба по каким-либо причинам не приехали в Сингапур. Общий призовой фонд составил $ 2 млн. В пике за соревнованиями следило более пяти миллионов человек.

Запись финала:

Видео опубликовано на YouTube-канале Free Fire Russia.