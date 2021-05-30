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Российская команда Silence стала третьей на чемпионате мира по Free Fire

Российская команда Silence стала третьей на чемпионате мира по Free Fire
Артём Ращупкин
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В Сингапуре завершился чемпионат мира по мобильной «королевской битве» Free Fire. Среди участников был российский коллектив Silence. И хотя наши ребята не смогли завоевать главный трофей, но без медалей не ушли, расположившись на почётном третьем месте.

Российская команда Silence по Free Fire

Российская команда Silence по Free Fire

Фото: vk.com/silenceeeeeeeeeeeeeeee

Итоговая турнирная таблица (топ-10)

  1. Phoenix Force (Таиланд / Индонезия) — $ 500 тыс.
  2. LOUD (Бразилия) — $ 250 тыс.
  3. Silence (Россия) — $ 100 тыс.
  4. Fluxo (Бразилия) — $ 100 тыс.
  5. HQ Esports (Вьетнам) — $ 90 тыс.
  6. Burst The Sky (Вьетнам) — $ 90 тыс.
  7. Team Aze (Мексика) — $ 80 тыс.
  8. EVOS Divine (Индонезия) — $ 80 тыс.
  9. Geek Fam (Малайзия) — $ 70 тыс.
  10. VIP Esports (Ирак) — $ 70 тыс.

В турнире приняли участие 18 клубов. Ещё три клуба по каким-либо причинам не приехали в Сингапур. Общий призовой фонд составил $ 2 млн. В пике за соревнованиями следило более пяти миллионов человек.

Запись финала:

Видео опубликовано на YouTube-канале Free Fire Russia.

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