Российская команда Silence стала третьей на чемпионате мира по Free Fire
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В Сингапуре завершился чемпионат мира по мобильной «королевской битве» Free Fire. Среди участников был российский коллектив Silence. И хотя наши ребята не смогли завоевать главный трофей, но без медалей не ушли, расположившись на почётном третьем месте.
Российская команда Silence по Free Fire
Фото: vk.com/silenceeeeeeeeeeeeeeee
Итоговая турнирная таблица (топ-10)
- Phoenix Force (Таиланд / Индонезия) — $ 500 тыс.
- LOUD (Бразилия) — $ 250 тыс.
- Silence (Россия) — $ 100 тыс.
- Fluxo (Бразилия) — $ 100 тыс.
- HQ Esports (Вьетнам) — $ 90 тыс.
- Burst The Sky (Вьетнам) — $ 90 тыс.
- Team Aze (Мексика) — $ 80 тыс.
- EVOS Divine (Индонезия) — $ 80 тыс.
- Geek Fam (Малайзия) — $ 70 тыс.
- VIP Esports (Ирак) — $ 70 тыс.
В турнире приняли участие 18 клубов. Ещё три клуба по каким-либо причинам не приехали в Сингапур. Общий призовой фонд составил $ 2 млн. В пике за соревнованиями следило более пяти миллионов человек.
Запись финала:
Видео опубликовано на YouTube-канале Free Fire Russia.
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