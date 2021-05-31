Gambit победила всех в СНГ. В финале EPIC League CIS 2021 по CS:GO обыграны Virtus.pro

Gambit Esports и Virtus.pro разыграли титул сильнейшей команды EPIC CIS League Spring 2021 — регионального турнира от организатора Epic Esports Events.
Фото: vk.com/gambitesports
Gambit Esports вышла в гранд-финал через верхнюю часть сетки, обыграв Entropiq в четвертьфинале, Team Spirit в полуфинале и Akuma в финале верхней сетки. Virtus.pro уступила Akuma в полуфинале виннеров, но после этого не проиграла ни одного матча в нижней части сетки, обыграв Entropiq во втором раунде, Team Spirit в полуфинале и взяв реванш у Akuma в финале нижней сетки.
В решающем матче Gambit уступила на первой карте (Train) со счётом 9:16, но дальше уже не проигрывала, победив на Dust 2 со счётом 16:7, на Vertigo (16:14) и на Overpass со счётом 16:7. Таким образом коллектив во главе с Абаем HObbit Хасеновым подтвердил свой статус одного из главных фаворитов. Российская команда возглавляет рейтинг лучших клубов по Counter-Strike: Global Offensive.
За первое место Gambit получила $ 15 тыс. и 1600 RMR-очков. Virtus.pro досталось 10 тыс. и 1500 RMR-очков. NAVI, находящаяся на втором месте в мировом рейтинге, расположилась на 5-6 месте, проиграв Team Spirit во втором раунде нижней сетки. Ознакомиться с результатами можно по этой ссылке.
Напомним, что RMR-турниры (региональные турниры) стали альтернативой Минорам. На этих чемпионатах команды зарабатывают соревновательные очки для попадания на главный турнир — мейджор.
Состав Gambit Esports:
- Абай HObbit Хасенов (Казахстан)
- Сергей Ax1Le Рыхторов (Россия)
- Дмитрий sh1ro Соколов (Россия)
- Владислав nafany Горшков (Россия)
- Тимофей interz Якушин (Россия)
Состав Virtus.pro:
- Джами Jame Али (Россия)
- Марек YEKINDAR Галинскис (Латвия)
- Алексей Qikert Голубев (Казахстан)
- Санжар SANJI Кулиев (Узбекистан)
- Тимур buster Тулепов (Казахстан)
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