Фанат GTA узнал, в каком городе может развернуться действие шестой части

Пользователь Reddit с ником Boastful_Clown изучил появившуюся в Сети возможную карту GTA 6 и узнал, где может развернуться действие игры. Реддитор сравнил локации на виртуальной карте с реальной местностью и сделал выводы, что на картинках изображён город Рио-де-Жанейро.
Фото: www.reddit.com/r/GTA6/comments/nl6m76/the_bottom_city_is_rio_de_janeiro_in_the_leaked
Фото: www.reddit.com/r/GTA6/comments/nl6m76/the_bottom_city_is_rio_de_janeiro_in_the_leaked
Скриншоты отдельных частей одной и той же карты всплывают уже не в первый раз. Ранее в сообществе появился слух, что GTA 6 вернёт игроков в Вайс-Сити.
Rockstar не комментирует теории игроков и появляющуюся в Сети информацию о GTA 6. Согласно финансовому отчёту Take Two, компания надеется на рекордный финансовый успех в период с 2023 по 2024 годы. Журналисты считают, что именно в этот временной отрезок стоит ждать релиз GTA 6.
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