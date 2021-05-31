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Фанаты Mortal Kombat увидели намёк на появление Смоука в Mortal Kombat 11

Фанаты Mortal Kombat увидели намёк на появление Смоука в Mortal Kombat 11
Георгий Габриадзе
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Один из создателей Mortal Kombat Эдвард Бун опубликовал в своём «твиттере» фанатский рисунок персонажа Smoke, за которого можно было сыграть последний раз в Mortal Kombat 9. Игроки решили, что этот пост – намёк на появление бойца в новом наборе персонажей для одиннадцатой части.

Ранее актёр озвучки Эндрю Боуэн, чьим голос говорит Smoke в MKX, запостил в «Инстаграме» фото на фоне водонапорной башни Warner Bros. Боуэн подписал фото фразой: «Как же хорошо вернуться».

Smoke появлялся в сюжетной кампании Mortal Kombat X как неиграбельный персонаж. На данный момент разработчики не делали официального анонса нового набора бойцов. Недавно Эду Буну понравилась идея добавить в файтинг Омнимена – персонажа из мультсериала «Неуязвимый».

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