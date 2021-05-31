Российский ресторан выпустил меню с блюдами из The Witcher 3

Сервис доставки готовых блюд «Кухня на районе» совместно с CD Projekt RED выпустил специальное меню с блюдами из The Witcher 3. Заказать позиции по акции «Таверна на районе» можно через приложение «Кухни» до 5 июня.
Желающие смогут попробовать следующие угощения:
- Багет с камамбером – 467 рублей.
- Луковый суп – 187 рублей.
- Бургундская говядина – 497 рублей.
- Сэндвич с курицей – 317 рублей.
- Имбирный хлеб – 217 рублей.
- Кулёк с сухофруктами и орешками – 177 рублей.
Фото: https://witcher.localkitchen.ru
«В этом году «Ведьмаку 3» исполнилось целых шесть лет – в честь этого мы открываем таверну «На районе» с кулинарией прямиком из Новиграда и Боклера. Кстати, пока вы вкушаете бургундскую говядину и имбирный хлеб, у вас возрастает шанс заполучить PlayStation 5. А если вы так вдохновитесь нашим меню, что приготовите ведьмачье блюдо прямо у себя на кухне и выложите свой кулинарный шедевр в соцсети, отметив Кухню и добавив хэштег #тавернанарайоне, то получите классный фартук из официального мерча «Ведьмака», – комментирует «Кухня на районе».
Подробности розыгрыша можно узнать на официальном сайте акции.
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