NAVI упала на третье место в мировом рейтинге по CS:GO, Akuma поднялась на 28 позиций

По итогам RMR-турнира в СНГ Natus Vincere опустилась на третье место мирового рейтинга HLTV. Вторую позицию теперь занимает команда Heroic, а бесспорным лидером остаётся Gambit Esports.
Коллектив Akuma, обыгравший NAVI на EPIC CIS League Spring 2021, финишировал на турнире на третьем месте. Команда поднялась вверх в рейтинге, преодолев сразу 28 позиций и заняв 19 место в общем списке. До турнира Akuma находилась на 47-й позиции.
Турниры серии RMR завершились 30 мая в СНГ, Европе и Северной Америке. Чемпионами в регионах стали Gambit Esports, mousesports и Team Liquid соответственно. Теперь mousesports занимает шестое место в рейтинге HLTV, а Team Liquid расположилась на 11-й строчке.
Тем временем Virtus.pro опустилась на девятое место, а Ninjas in Pyjamas взобралась в топ-10.
Топ-10 лучших коллективов мира по CS:GO на данный момент:
- Gambit Esports — 973 очков (=)
- Heroic — 829 очков (+1)
- Natus Vincere — 780 очков (-1)
- G2 Esports — 637 очков (=)
- Astralis — 520 очков (=)
- mousesports — 518 очков (+7)
- FURIA — 504 очков (-1)
- BIG — 468 очков (=)
- Virtus.pro — 432 очков (-2)
- NiP — 422 очков (+4)
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