NAVI упала на третье место в мировом рейтинге по CS:GO, Akuma поднялась на 28 позиций

По итогам RMR-турнира в СНГ Natus Vincere опустилась на третье место мирового рейтинга HLTV. Вторую позицию теперь занимает команда Heroic, а бесспорным лидером остаётся Gambit Esports.



Коллектив Akuma, обыгравший NAVI на EPIC CIS League Spring 2021, финишировал на турнире на третьем месте. Команда поднялась вверх в рейтинге, преодолев сразу 28 позиций и заняв 19 место в общем списке. До турнира Akuma находилась на 47-й позиции.



Турниры серии RMR завершились 30 мая в СНГ, Европе и Северной Америке. Чемпионами в регионах стали Gambit Esports, mousesports и Team Liquid соответственно. Теперь mousesports занимает шестое место в рейтинге HLTV, а Team Liquid расположилась на 11-й строчке.



Тем временем Virtus.pro опустилась на девятое место, а Ninjas in Pyjamas взобралась в топ-10.

Топ-10 лучших коллективов мира по CS:GO на данный момент: