Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

НАВИ по КС ГО упала со второго на третье место в мировом рейтинге

NAVI упала на третье место в мировом рейтинге по CS:GO, Akuma поднялась на 28 позиций
Георгий Габриадзе
Комментарии

По итогам RMR-турнира в СНГ Natus Vincere опустилась на третье место мирового рейтинга HLTV. Вторую позицию теперь занимает команда Heroic, а бесспорным лидером остаётся Gambit Esports.

Коллектив Akuma, обыгравший NAVI на EPIC CIS League Spring 2021, финишировал на турнире на третьем месте. Команда поднялась вверх в рейтинге, преодолев сразу 28 позиций и заняв 19 место в общем списке. До турнира Akuma находилась на 47-й позиции.

Турниры серии RMR завершились 30 мая в СНГ, Европе и Северной Америке. Чемпионами в регионах стали Gambit Esports, mousesports и Team Liquid соответственно. Теперь mousesports занимает шестое место в рейтинге HLTV, а Team Liquid расположилась на 11-й строчке.

Тем временем Virtus.pro опустилась на девятое место, а Ninjas in Pyjamas взобралась в топ-10.

Топ-10 лучших коллективов мира по CS:GO на данный момент:

  1. Gambit Esports — 973 очков (=)
  2. Heroic — 829 очков (+1)
  3. Natus Vincere — 780 очков (-1)
  4. G2 Esports — 637 очков (=)
  5. Astralis — 520 очков (=)
  6. mousesports — 518 очков (+7)
  7. FURIA — 504 очков (-1)
  8. BIG — 468 очков (=)
  9. Virtus.pro — 432 очков (-2)
  10. NiP — 422 очков (+4)
Новость по теме
Gambit победила всех в СНГ. В финале EPIC League CIS 2021 по CS:GO обыграны Virtus.pro
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021