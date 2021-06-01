Оружие, стреляющее CD-дисками. Демонстрация пушек в 9-минутном ролике Far Cry 6

На YouTube-канале GameSpot появилось девятиминутное геймплейное видео с Far Cry 6. В ролике можно увидеть, как меняются погодные условия и как главный герой стреляет из разных пушек, включая забавное оружие в виде CD-плеера с проигрываемой известной песней Macarena.
Видео опубликовано на YouTube-канале GameSpot.
Ранее стало известно, что в Far Cry 6 будет самая большая карта в истории серии и самый большой выбор оружия. В игре будет присутствовать 49 видов настраиваемого огнестрельного оружия. На пушки можно будет устанавливать прицелы, глушители и лазерные указки и превращать одно оружие в другое.
Far Cry 6 выйдет 7 октября на Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК. Игра будет распространяться в Epic Games Store и Ubisoft Store.
- 1 июня 2021
-
16:00
-
15:27
-
14:23
-
14:08
-
12:22
-
00:08
- 31 мая 2021
-
23:40
-
22:56
-
22:52
-
21:34
-
20:03
-
19:12
-
18:12
-
17:38
-
15:36
-
13:53
-
12:38
-
01:06
-
00:11
- 30 мая 2021
-
23:32
-
21:29
-
11:34
-
01:54
-
01:11
- 29 мая 2021
-
23:37
-
22:06
- 28 мая 2021
-
23:31
-
23:03
-
21:44
-
21:38
-
21:34
-
20:01
-
17:59
-
16:44
-
16:42