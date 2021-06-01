Оружие, стреляющее CD-дисками. Демонстрация пушек в 9-минутном ролике Far Cry 6

На YouTube-канале GameSpot появилось девятиминутное геймплейное видео с Far Cry 6. В ролике можно увидеть, как меняются погодные условия и как главный герой стреляет из разных пушек, включая забавное оружие в виде CD-плеера с проигрываемой известной песней Macarena.

Видео опубликовано на YouTube-канале GameSpot.

Ранее стало известно, что в Far Cry 6 будет самая большая карта в истории серии и самый большой выбор оружия. В игре будет присутствовать 49 видов настраиваемого огнестрельного оружия. На пушки можно будет устанавливать прицелы, глушители и лазерные указки и превращать одно оружие в другое.

Far Cry 6 выйдет 7 октября на Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК. Игра будет распространяться в Epic Games Store и Ubisoft Store.