Вместо новой части Crysis — переиздание старых. Crytek выпустит трилогию Crysis

Crytek выпустит переиздание трёх частей Crysis. Вместо новой части игроки получат улучшенные версии старых, да ещё и без мультиплеера.

Пока неизвестно, какие улучшения получат три части игры. Но сборник выйдет только на PlayStation 4, ПК и Xbox One. Владельцам PlayStation 5 и Xbox Series придётся довольствоваться улучшенными версиями по обратной совместимости. Это значит, что полноценной поддержки адаптивных триггеров DualSense ждать не стоит. Как и не стоит ждать мультиплеера.

Видео опубликовано на YouTube-канале Crysis.

18 сентября 2020 года был выпущен ремастер первой части Crysis. Игра получила поддержку трассировки лучей и разрешения 8К. Разработчики улучшили текстуры и качество освещения. Но, как и оригинал, игра поражала отвратительной оптимизацией и багами. Игроки испытывали проблемы с производительностью игры не только на компьютерах, но и на консолях.