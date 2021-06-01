Вместо новой части Crysis — переиздание старых. Crytek выпустит трилогию Crysis

Crytek выпустит переиздание трёх частей Crysis. Вместо новой части игроки получат улучшенные версии старых, да ещё и без мультиплеера.
Пока неизвестно, какие улучшения получат три части игры. Но сборник выйдет только на PlayStation 4, ПК и Xbox One. Владельцам PlayStation 5 и Xbox Series придётся довольствоваться улучшенными версиями по обратной совместимости. Это значит, что полноценной поддержки адаптивных триггеров DualSense ждать не стоит. Как и не стоит ждать мультиплеера.
Видео опубликовано на YouTube-канале Crysis.
18 сентября 2020 года был выпущен ремастер первой части Crysis. Игра получила поддержку трассировки лучей и разрешения 8К. Разработчики улучшили текстуры и качество освещения. Но, как и оригинал, игра поражала отвратительной оптимизацией и багами. Игроки испытывали проблемы с производительностью игры не только на компьютерах, но и на консолях.
- 1 июня 2021
-
19:27
-
16:00
-
15:27
-
14:23
-
14:08
-
12:22
-
00:08
- 31 мая 2021
-
23:40
-
22:56
-
22:52
-
21:34
-
20:03
-
19:12
-
18:12
-
17:38
-
15:36
-
13:53
-
12:38
-
01:06
-
00:11
- 30 мая 2021
-
23:32
-
21:29
-
11:34
-
01:54
-
01:11
- 29 мая 2021
-
23:37
-
22:06
- 28 мая 2021
-
23:31
-
23:03
-
21:44
-
21:38
-
21:34
-
20:01
-
17:59
-
16:44