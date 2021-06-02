Власти будут контролировать геймеров? В России могут начать следить за игровыми чатами

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил ввести законодательное регулирование рынка гейминга и киберспорта в России. Как отмечается в исследовании, такие игры, как Among Us и Fortnite образовали новую тенденцию в гейминге, теперь игроки используют игры в качестве социальных сетей.

Эксперты обратили внимание, что риски правовой неопределённости в области видеоигр в России остаются высокими, в связи с чем «необходимо искать механизмы для регулирования рынка».



Ведомство предложило обязать игровые платформы хранить информацию о передаче сообщений, изображений, в том числе содержимое видео и аудио. Аналогичные требования действуют в «законе Яровой» для операторов связи и организаторов распространения информации. Среди них форумы, мессенджеры, социальные сети и сервисы знакомств.



В свою очередь сообщается, что разработчикам игр куда проще удалить возможность общения игроков внутри своих проектов на территории страны, чем затрачивать огромное количество ресурсов на хранение информации.