Valve объявила даты проведения отборочных на The International 10
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Valve огласила даты, в которые пройдут региональные отборочные на The International 10. Информация была опубликована в официальном блоге Dota 2.
Даты региональных отборочных на The International 10:
- СНГ и Южная Америка — с 23 по 26 июня.
- Северная Америка и Юго-Восточная Азия — с 30 июня по 3 июля.
- Китай и Европа — с 7 по 10 июля.
The International 10 по Dota 2 пройдёт с 5 по 15 августа в столице Швеции, городе Стокгольме. С 5 по 8 августа должны состояться матчи группового этапа, а с 10 числа начнётся стадия плей-офф.
Valve пока что не рассказала, смогут ли зрители присутствовать на трибунах. Компания планирует обеспечить поклонникам Dota 2 и игрокам мероприятие высокого качества, организовав чемпионат наиболее безопасным способом. Подробности о возможности посетить The International Valve расскажет в июне. Напомним, призовой фонд турнира составит $ 40 млн.
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