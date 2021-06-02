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Valve объявила даты проведения отборочных на The International 10

Valve объявила даты проведения отборочных на The International 10
Теймур Пашаев
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Valve огласила даты, в которые пройдут региональные отборочные на The International 10. Информация была опубликована в официальном блоге Dota 2.

Даты региональных отборочных на The International 10:

  • СНГ и Южная Америка — с 23 по 26 июня.
  • Северная Америка и Юго-Восточная Азия — с 30 июня по 3 июля.
  • Китай и Европа — с 7 по 10 июля.

The International 10 по Dota 2 пройдёт с 5 по 15 августа в столице Швеции, городе Стокгольме. С 5 по 8 августа должны состояться матчи группового этапа, а с 10 числа начнётся стадия плей-офф.

Valve пока что не рассказала, смогут ли зрители присутствовать на трибунах. Компания планирует обеспечить поклонникам Dota 2 и игрокам мероприятие высокого качества, организовав чемпионат наиболее безопасным способом. Подробности о возможности посетить The International Valve расскажет в июне. Напомним, призовой фонд турнира составит $ 40 млн.

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