Британец показал косплей Саб-Зиро из Mortal Kombat, которому позавидуют костюмеры из кино

Пользователь «Твиттера» Kenny Cosplay Stuff продемонстрировал поистине потрясающий косплей. Житель Великобритании создал такой образ, которому позавидует любой дизайнер одежды во многих фильмах, адаптирующих игры для киноиндустрии.

Перфекционизм косплеера удивляет, точность деталей проработана до идеала. Броня привлекает внимание, маска и другие аксессуары практически оживляют Саб-Зиро и переносят в реальную жизнь. Вы действительно можете испугаться и поверить, что персонаж во франшизе настоящий.

Фото: twitter.com/kennycosplaystu

Фото: twitter.com/kennycosplaystu

В «Инстаграме» косплеера можно увидеть поэтапное создание костюма персонажа игры Mortal Kombat.

Фото: instagram.com/kennycosplaystuff

8 апреля в России состоялась премьера фильма Mortal Kombat. Фильм рассказывает о бывшем бойце MMA Коуле, который когда-то был чемпионом. Коул ничего не знает о своём происхождении, кроме таинственного родимого пятна на груди в форме символа смертельной битвы.

Фильм является режиссёрским дебютом Саймона Маккуойда. Продюсером картины выступает Джеймс Ван, работавший над созданием фильма «Аквамен». За сценарий отвечал Грег Руссо.