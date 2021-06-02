Новая эра. Как предзаказать FIFA 22 со скидкой в 20%

EA Sports на данный момент ещё не анонсировала дату выхода новой части серии игр FIFA, но предзаказать эту игру с выгодной скидкой можно уже сейчас.
Первая крупная новость появится по данному проекту на пресс-конференции EA Play в июле — на месяц позже, чем обычно, но есть вероятность, что на Summer Game Fest, который начнётся 10 июня, будет впервые представлена FIFA 22, так как EA примет участие в данном ивенте.
Как получить скидку в 20% на предзаказ FIFA 22?
Для этого потребуется подождать анонса даты выхода FIFA 22, вместе с ней запустится и предзаказ, далее:
- Загрузить FIFA 21 на свой ПК, PS5 или XBOX.
- Зайти в главное меню и пролистать вправо.
- Выбрать в главном меню «предзаказ FIFA 22».
- Открыть страницу интернет-магазина FIFA 22.
- Приобрести игру со скидкой в 10%.
Выполнив эти шаги, обязательно воспользуйтесь преимуществами подписки EA Play с ранним доступом. Это также даст вам дополнительную скидку в 10%, что означает, что вы можете получить в общей сложности 20% от розничной цены.
Предзаказ новой части серии будет доступен в FIFA 21 примерно 10 июня.
- 2 июня 2021
-
20:50
-
20:46
-
16:31
-
15:51
-
15:15
-
13:52
-
13:46
-
13:00
-
12:31
- 1 июня 2021
-
19:27
-
16:00
-
15:27
-
14:23
-
14:08
-
12:22
-
00:08
- 31 мая 2021
-
23:40
-
22:56
-
22:52
-
21:34
-
20:03
-
19:12
-
18:12
-
17:38
-
15:36
-
13:53
-
12:38
-
01:06
-
00:11
- 30 мая 2021
-
23:32
-
21:29
-
11:34
-
01:54
-
01:11
- 29 мая 2021
-
23:37