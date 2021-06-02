Новая эра. Как предзаказать FIFA 22 со скидкой в 20%

EA Sports на данный момент ещё не анонсировала дату выхода новой части серии игр FIFA, но предзаказать эту игру с выгодной скидкой можно уже сейчас.



Первая крупная новость появится по данному проекту на пресс-конференции EA Play в июле — на месяц позже, чем обычно, но есть вероятность, что на Summer Game Fest, который начнётся 10 июня, будет впервые представлена FIFA 22, так как EA примет участие в данном ивенте.

Как получить скидку в 20% на предзаказ FIFA 22?

Для этого потребуется подождать анонса даты выхода FIFA 22, вместе с ней запустится и предзаказ, далее:

Загрузить FIFA 21 на свой ПК, PS5 или XBOX. Зайти в главное меню и пролистать вправо. Выбрать в главном меню «предзаказ FIFA 22». Открыть страницу интернет-магазина FIFA 22. Приобрести игру со скидкой в 10%.

Выполнив эти шаги, обязательно воспользуйтесь преимуществами подписки EA Play с ранним доступом. Это также даст вам дополнительную скидку в 10%, что означает, что вы можете получить в общей сложности 20% от розничной цены.

Предзаказ новой части серии будет доступен в FIFA 21 примерно 10 июня.