Стало известно имя главного злодея приквела к сериалу «Ведьмак»

В связи с подготовкой трейлера второго сезона сериала «Ведьмак» от Netflix и объявлением даты выхода творческая команда компании усердно работала над проектом-приквелом под названием Blood Origin.
По словам сотрудников Redanian Intelligence того же сайта, на котором фанаты впервые увидели фотографии со съёмок второго сезона «Ведьмака», австралийский актёр Джейкоб Коллинз-Леви собирается присоединиться к актёрскому составу «Происхождение крови» в роли Эредина Бреакк Гласа. Имя звучит знакомо? Неудивительно, особенно если вы фанат серии игр «Ведьмак».
Эредин Бреакк Глас — эльф Aen Elle, ставший Королём Дикой Охоты, который искал юную Цири по сюжету игры The Witcher 3.
Король Дикой Охоты Эредин Бреакк Глас.
Новый сериал представляет собой спин-офф из шести серий, это продолжение основного сериала, который мгновенно стал хитом для стримингового сервиса Netflix. Руководить Blood Origin будут Деклан де Барра вместе с шоураннером Лореном Шмидт Хиссрихом. Действие сериала будет разворачиваться за 1200 лет до истории Геральта и расскажет о том, как появились ведьмаки.
С возвращением второго сезона сериала «Ведьмак» на Netflix и приближением выхода Blood Origin в ближайшие месяцы легендарная цитата из первого сезона: «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» вновь обретёт популярность.
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