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Стало известно имя главного злодея приквела к сериалу «Ведьмак»

Стало известно имя главного злодея приквела к сериалу «Ведьмак»
Теймур Пашаев
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В связи с подготовкой трейлера второго сезона сериала «Ведьмак» от Netflix и объявлением даты выхода творческая команда компании усердно работала над проектом-приквелом под названием Blood Origin.

По словам сотрудников Redanian Intelligence того же сайта, на котором фанаты впервые увидели фотографии со съёмок второго сезона «Ведьмака», австралийский актёр Джейкоб Коллинз-Леви собирается присоединиться к актёрскому составу «Происхождение крови» в роли Эредина Бреакк Гласа. Имя звучит знакомо? Неудивительно, особенно если вы фанат серии игр «Ведьмак».

Эредин Бреакк Глас — эльф Aen Elle, ставший Королём Дикой Охоты, который искал юную Цири по сюжету игры The Witcher 3.

Король Дикой Охоты Эредин Бреакк Глас.

Король Дикой Охоты Эредин Бреакк Глас.

Новый сериал представляет собой спин-офф из шести серий, это продолжение основного сериала, который мгновенно стал хитом для стримингового сервиса Netflix. Руководить Blood Origin будут Деклан де Барра вместе с шоураннером Лореном Шмидт Хиссрихом. Действие сериала будет разворачиваться за 1200 лет до истории Геральта и расскажет о том, как появились ведьмаки.

С возвращением второго сезона сериала «Ведьмак» на Netflix и приближением выхода Blood Origin в ближайшие месяцы легендарная цитата из первого сезона: «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» вновь обретёт популярность.

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