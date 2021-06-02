Эксклюзивы Sony и дальше будут выходить на ПК. Это подтвердил глава PlayStation Studios

Глава PlayStation Studios Герман Хульст в новом интервью рассказал о будущем эксклюзивов компании на ПК. По его словам, портов стоит ждать и дальше.



«Horizon Zero Dawn была очень успешна на ПК. Думаю, это указывает на то, что у игроков за пределами экосистемы PS есть аппетит к потрясающему портфолио игр, которыми фанаты PlayStation наслаждались годами», — заявляет Герман.



Хульст отметил, что лучший способ наслаждаться новыми играми от PlayStation Studios, конечно же, является новая консоль PlayStation 5, но нельзя забывать и об огромном сообществе игроков на компьютерах, которое тоже приносит компании немалую прибыль. «Компания продолжит работать над тем, чтобы выпускать свои игры на компьютерах», — подытожил Хульст.



О точных планах глава студии не рассказал. Но из отчёта перед инвесторами известно, что следующей выпущенной игрой на ПК будет Uncharted 4.