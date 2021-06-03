Команды из СНГ по CS:GO обратились к Valve. Они просят разобраться в ситуации с Akuma

Русскоязычные команды по Counter-Strike: Global Offensive считают, что игрокам украинского коллектива Akuma в матчах на EPIC CIS League Spring 2021 помогали третьи лица, поэтому игроки Akuma знали расположение противников на карте. Команды выступили с открытым письмом к Valve, попросив разобраться в данной ситуации.

В письме излагается несколько ключевых проблем, связанных с тем, как был проведён первый региональный турнир по CS:GO, организованный Федерацией компьютерного спорта России и турнирным оператором Epic Esports Events, и предлагаются решения, позволяющие предотвратить возникновение подобных проблем на будущих региональных турнирах.

О каких проблемах говорится в письме?

Команды отмечают, что разговоры коллективов в TeamSpeak не записывались, хотя некоторые игроки попросили это сделать. На турнире не было дополнительного античита. В некоторых матчах не было задержки GOTV или была лишь небольшая задержка в полминуты.

Напомним, игроки Akuma смогли обыграть NAVI со счётом 2:0 в четвертьфинале RMR-турнира EPIC League CIS 2021, а после этого одолели Virtus.pro с тем же счётом в полуфинале верхней сетки. В итоге малоизвестный украинский коллектив, на который перед турниром никто не ставил, смог добраться до третьего места. Этот результат позволил им подняться с 47-й строчки до 19-й в мировом рейтинге лучших клубов по Counter-Strike: Global Offensive.