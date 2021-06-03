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Ушёл из жизни генеральный директор российского издательства «Бука» Максим Лельков

Ушёл из жизни генеральный директор российского издательства «Бука» Максим Лельков
Артём Ращупкин
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Российское игровое издательство «Бука» сообщило печальную новость. Ушёл из жизни генеральный директор издательства «Бука» Максим Лельков. Подробности смерти руководителя не сообщаются.

«15 лет он возглавлял проектный отдел, а в апреле стал генеральным директором. Максим был отличным руководителем и замечательным человеком. Наши искренние соболезнования близким», — говорится на официальной страничке компании в «Твиттере».

Максим Лельков

Максим Лельков

На посту руководителя компании Максим заменил основателя и предыдущего руководителя издательства Александра Михайлова, который ушёл из жизни в марте 2021 года. Причиной смерти Михайлова стал инсульт.

Компания «Бука» — один из ведущих в России игровых издателей. Издательство сотрудничает с известными игровыми компаниями, среди которых Valve, Deep Silver, Ubisoft, Square Enix, Alawar и другие. С 2014 года «Бука» начала издавать игры и приложения для мобильных устройств.

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