Ушёл из жизни генеральный директор российского издательства «Бука» Максим Лельков

Российское игровое издательство «Бука» сообщило печальную новость. Ушёл из жизни генеральный директор издательства «Бука» Максим Лельков. Подробности смерти руководителя не сообщаются.
«15 лет он возглавлял проектный отдел, а в апреле стал генеральным директором. Максим был отличным руководителем и замечательным человеком. Наши искренние соболезнования близким», — говорится на официальной страничке компании в «Твиттере».
Максим Лельков
На посту руководителя компании Максим заменил основателя и предыдущего руководителя издательства Александра Михайлова, который ушёл из жизни в марте 2021 года. Причиной смерти Михайлова стал инсульт.
Компания «Бука» — один из ведущих в России игровых издателей. Издательство сотрудничает с известными игровыми компаниями, среди которых Valve, Deep Silver, Ubisoft, Square Enix, Alawar и другие. С 2014 года «Бука» начала издавать игры и приложения для мобильных устройств.
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