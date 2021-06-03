До 10 июня в Epic Games Store можно бесплатно забрать стратегию Frostpunk

В цифровом магазине Epic Games Store открылась бесплатная раздача стратегической игры Frostpunk. Акция завершится 10 июня, после чего станет известна следующая игра, которую можно будет бесплатно забрать в магазине.
Frostpunk — градостроительная стратегия, созданная и выпущенная авторами игры This War of Mine — студией 11 bit Studios — 24 апреля 2018 года.
Видео опубликовано на YouTube-канале RIMPAC.
Как бесплатно скачать Frostpunk
Зарегистрируйте учётную запись в магазине Epic Games. Затем нужно войти в аккаунт и включить двухфакторную аутентификацию. Для этого откройте настройки учётной записи и перейдите на вкладку «Пароль и безопасность». Внизу страницы под заголовком «Двухфакторная аутентификация» щёлкните на «Включить аутентификатор» или «Включить аутентификацию по почте».
Чтобы скачать Frostpunk, необходимо скачать и установить клиент Epic Games Store. После этого игру можно будет найти через поиск в разделе новостей или на главной странице в плашке «Бесплатные игры».
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