Инсайдер: за выполнение некоторых миссий в GTA 6 вас будут награждать криптовалютой

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился довольно интересным и забавным слухом насчёт GTA 6. По информации Тома, в GTA 6 появится криптовалюта. Речь идёт о виртуальной валюте, а не реальной.



Том говорит, что после прохождения некоторых миссий вас будут награждать не наличкой, а биткойнами. Эти платежи будут поступать от более высокопоставленных персонажей, которым необходимо перевести большие суммы денег быстро и без следов.

Инсайдер уточнил, что это не шутка: «Я услышал это от того, кому доверяю. И криптовалюта в GTA 6, скорее всего, будет называться не биткойн, а как-то иначе. Тем не менее, всегда воспринимайте подобную информацию с некоторой долей скептицизма», — написал Том.

Том является проверенным инсайдером, специализирующимся на сериях CoD и Battlefield. Он одним из первых раскрыл информацию о новой части Battlefield и неоднократно оказывался прав насчёт новых частей Call of Duty: Modern Warfare.