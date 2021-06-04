Инсайдер: за выполнение некоторых миссий в GTA 6 вас будут награждать криптовалютой

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился довольно интересным и забавным слухом насчёт GTA 6. По информации Тома, в GTA 6 появится криптовалюта. Речь идёт о виртуальной валюте, а не реальной.
Том говорит, что после прохождения некоторых миссий вас будут награждать не наличкой, а биткойнами. Эти платежи будут поступать от более высокопоставленных персонажей, которым необходимо перевести большие суммы денег быстро и без следов.
Инсайдер уточнил, что это не шутка: «Я услышал это от того, кому доверяю. И криптовалюта в GTA 6, скорее всего, будет называться не биткойн, а как-то иначе. Тем не менее, всегда воспринимайте подобную информацию с некоторой долей скептицизма», — написал Том.
Том является проверенным инсайдером, специализирующимся на сериях CoD и Battlefield. Он одним из первых раскрыл информацию о новой части Battlefield и неоднократно оказывался прав насчёт новых частей Call of Duty: Modern Warfare.
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