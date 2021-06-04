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Создатель Mortal Kombat показал редкий коллекционный нож Кано

Создатель Mortal Kombat показал редкий коллекционный нож Кано
Артём Ращупкин
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Создатель Mortal Kombat Эд Бун показал коллекционный предмет, который он отыскал в своём подвале. Этим предметом является нож Кано.

«Определённо не считаю себя парнем с ножами, но было круто найти этот предмет в своём подвале. Стыдно признаться, не помню, кто мне его подарил», — написал Эд Бун на своей страничке в «Твиттере».

Коллекционный нож Кано

Коллекционный нож Кано

Фото: twitter.com/noobde

Один из фанатов франшизы удивился, что создатель файтинга хранил этот нож в подвале, ведь он является вожделенной мечтой коллекционеров.

«Этот нож лежал в вашем подвале все эти годы? Между тем поклонники Mortal Kombat во всём мире изо всех сил пытаются найти его по выгодной цене. Мне посчастливилось всё-таки получить один такой после долгих лет поисков. Я порезался, когда распечатывал его», — написал фанат.

Фото: twitter.com/eduqueve

Кано — один из семи оригинальных персонажей, дебютировавших в самой первой игре. По истории франшизы в поединке с Джаксом Кано лишился одного глаза и части лица. Вместо потерянного глаза ему установили кибернетический имплантат — искусственный глаз, способный стрелять лазером. В то время как повреждённая часть его лица была закрыта металлической пластиной.

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