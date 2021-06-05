CD Projekt RED может работать над новой игрой — она не связана с The Witcher 4

Несмотря на работу CD Projekt RED над проблемами Cyberpunk 2077 и выходящие патчи, компания уже планирует следующий проект. Студия открыла вакансии, которые по описанию не подходят к Cyberpunk 2077 и The Witcher 4. Возможно, речь о совершенно новой игре.
Согласно вакансиям, компания будет рада принять в свои ряды «талантливого и увлечённого геймдизайнера, который присоединится к команде в Варшаве и поработает над лучшими кроссплатформенными ролевыми AAA-играми». А в другой вакансии в качестве требования упоминается «опыт работы с повествованием, многопользовательской игрой и / или шутерами» и работа на «этапах прототипирования и реализации».
По описанию можно было бы предположить, что речь о Cyberpunk 2077. Но два месяца назад генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньский сообщил, что они «пересмотрели» намерения относительно запуска мультиплеера для Cyberpunk 2077 и вряд ли планы так быстро изменились.
Возможно, речь идёт о новой ААА-игре. Это укладывается в анонсированные ранее планы студии — с 2022 года работать над двумя крупными AAA-проектами с многопользовательскими элементами одновременно.
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