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Первая партия новой видеокарты GeForce RTX 3080 Ti от NVIDIA вызвала давку и хаос

Первая партия новой видеокарты GeForce RTX 3080 Ti от NVIDIA вызвала давку и хаос
Анастасия Климова
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Пользователь «Твиттера» под ником PrestonALewis показал в эфире огромную очередь, выстроившуюся в магазин Micro Center в Далласе (штат Техас) ещё до открытия магазина. На видео слышится крик сотрудника: «По одной карте на семью!». На вопрос хватит ли видеокарт на всех — следует ответ «Нет». После покупатели срываются с места и создают давку около дверей магазина.

Рекомендованная цена на GeForce RTX 3080 Ti составляет $ 1199. Ценник на GeForce RTX 3080 Ti в России установили на уровне 116 900 рублей. Напомним, рекомендованная цена на GeForce RTX 3080 (без приставки Ti) составляла 63 490 рублей, а на GeForce RTX 3070 — 45 490 рублей.

Ценник на GeForce RTX 3080 Ti уже значительно превышает рекомендованную цену в $ 1199. Сейчас перекупщики продают её за $ 2500 в США.

Видео опубликовано на YouTube-канале MONEY MICHAEL YT.

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