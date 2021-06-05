Неймар и Варан — мимо. Названа команда сезона в FIFA 21 Ultimate Team
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Electronic Arts объявила итоговый состав команды сезона в FIFA 21. В неё вошли лучшие футболисты из всех чемпионатов. Правда, некоторые фанаты недовольны отсутствием в этой команде Неймара и Рафаэля Варана.
Команда сезона в FIFA 21:
- Лионель Месси («Барселона») — 98 (рейтинг)
- Криштиану Роналду («Ювентус») — 98
- Роберт Левандовски («Бавария») — 98
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 97
- Ромелу Лукаку («Интер») — 96
- Йозуа Киммих («Бавария») — 96
- Ян Облак («Атлетико Мадрид») — 96
- Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») — 96
- Мохамед Салах («Ливерпуль») — 96
- Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — 96
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 96
- Стефан де Врей («Интер») — 92
- Жонатан Бамба («Лилль») — 92
- Тео Эрнандес («Милан») — 92
- Жоау Канселу («Манчестер Сити») — 91
Отметим, что и Неймар, и Рафаэль Варан вошли в команды сезона своих лиг — французской Лиги 1 и испанской Ла Лиги соответственно. Ни один футболист из стран бывшего СССР не получил карточек из серии Team of the Season.
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