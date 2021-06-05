Неймар и Варан — мимо. Названа команда сезона в FIFA 21 Ultimate Team

Electronic Arts объявила итоговый состав команды сезона в FIFA 21. В неё вошли лучшие футболисты из всех чемпионатов. Правда, некоторые фанаты недовольны отсутствием в этой команде Неймара и Рафаэля Варана.

Команда сезона в FIFA 21:

Лионель Месси («Барселона») — 98 (рейтинг)

(«Барселона») — 98 (рейтинг) Криштиану Роналду («Ювентус») — 98

(«Ювентус») — 98 Роберт Левандовски («Бавария») — 98

(«Бавария») — 98 Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 97

(«ПСЖ») — 97 Ромелу Лукаку («Интер») — 96

(«Интер») — 96 Йозуа Киммих («Бавария») — 96

(«Бавария») — 96 Ян Облак («Атлетико Мадрид») — 96

(«Атлетико Мадрид») — 96 Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») — 96

(«Манчестер Сити») — 96 Мохамед Салах («Ливерпуль») — 96

(«Ливерпуль») — 96 Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — 96

(«Тоттенхэм Хотспур») — 96 Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 96

(«Манчестер Юнайтед») — 96 Стефан де Врей («Интер») — 92

(«Интер») — 92 Жонатан Бамба («Лилль») — 92

(«Лилль») — 92 Тео Эрнандес («Милан») — 92

(«Милан») — 92 Жоау Канселу («Манчестер Сити») — 91

Отметим, что и Неймар, и Рафаэль Варан вошли в команды сезона своих лиг — французской Лиги 1 и испанской Ла Лиги соответственно. Ни один футболист из стран бывшего СССР не получил карточек из серии Team of the Season.