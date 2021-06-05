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В FIFA 22 может появиться режим онлайн-карьеры

В FIFA 22 может появиться режим онлайн-карьеры
Анастасия Климова
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Общественность обратила внимание на новую вакансию на сайте EA Sports. Разработчики футбольного симулятора FIFA находятся в поиске человека на должность Online Software Engineer.

Новому сотруднику предстоит создать команду разработчиков сетевых игр для режима онлайн-карьеры. Компания ищет «инженеров, которые любят создавать прототипы и планировать, добавлять удивительные функции в новый режим». Это может означать, что в FIFA 22 наконец-то появится долгожданный режим онлайн-карьеры, которого игроки ждут уже на протяжении многих лет.

Уже скоро разработчики покажут трейлер FIFA 22 на игровой выставке E3, а больше подробностей мы сможем узнать уже на презентации EA Play Live 21, которая пройдёт 22 июля текущего года.

Фото: Твиттер FIFA 21 News

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