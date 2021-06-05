Художница подала в суд на Capcom за плагиат и требует $ 12 млн

Художница Джуди Джурасэк обвинила авторов Resident Evil и Devil May Cry в использовании её фотографий из книги Surfaces. Девушка показала более 200 примеров заимствования её фото компанией. Она требует возместить ей $ 12 млн за нарушение авторских прав и за ложное управление авторскими правами от $ 2,5 тыс. до $ 25 тыс. за каждую использованную фотографию.

Например, паттерн разбитого стекла, сфотографированного художницей в Италии, полностью идентичен ему на логотипе игры Resident Evil 4.

Фото: polygon.com

Фото: polygon.com

Фото: polygon.com

Часть доказательств была получена благодаря утечке Capcom 2020 года. «Имя файлов по крайней мере для одного из изображений из взломанных файлов Capcom совпадает с именем файла на компакт-диске», — отмечает девушка.