Красота и восторг. Художник показал, как бы выглядела Mass Effect на Unreal Engine 5

Паскуале Скионти, старший художник по окружающей среде и свету из внутренней студии Microsoft под названием The Initiative, продемонстрировал, какой могла бы быть Mass Effect на движке Unreal Engine 5 при разрешении 8К с использованием технологии глобального освещения и отражения Lumen, а также технологии «микрополигональной геометрии» Nanite.
Демо на видеокарте GeForce RTX 3090 запустилось со скоростью в 30-40 кадров.
Видео опубликовано на YouTube-канале Sciontidesign.
14 мая состоялся релиз ремастера первых трёх частей Mass Effect. BioWare полностью обновила геймплей первой части и внесла несколько графических улучшений. Журналисты оценили PS4-версию ремастера трилогии Mass Effect на Metacritic в 87 баллов, а игроки – в 6,7 балла из 10. PC-издание получило от журналистов 86 баллов, от игроков – 5,1 балла. Xbox One версию СМИ оценили в 89 баллов, игроки – в 6,7 балла. Исходя из русскоязычных рецензий на Metacritic, отсутствие англоязычной озвучки – главная причина недовольства. Низкий рейтинг никак не связан с качеством самой игры.
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