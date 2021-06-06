PSG.LGD захватила лидерство в группе. Результаты мейджора по Dota 2 после второго дня

В Киеве на мейджоре по Dota 2 завершился второй игровой день. Групповой этап в самом разгаре: новым лидером стал китайский коллектив PSG.LGD. Российский коллектив Team Spirit расположился на шестой строчке.
Пока три команды не имеют поражений в группе. Это PSG.LGD, одержавшая две победы и два раза сыгравшая вничью, Evil Geniuses, сыгравшая три раза вничью и победившая в одном матче, а также Vici, показавшая аналогичный результат. Team Spirit три раза сыграла вничью и один раз уступила.
Расположение клубов в группе на WePlay AniMajor 2021:
- PSG.LGD — 6 очков (6-2 выигранные / проигранные карты)
- TNC Predator — 5 очков (5-3)
- Nigma — 5 очков (5-3)
- Evil Geniuses — 5 очков (5-3)
- Vici — 5 очков (5-3)
- Team Spirit — 3 очка (3-5)
- beastcoast — 2 очка (2-6)
- Team Liquid — 1 очков (1-7)
В плей-офф из группы выйдут только две команды из восьми. Групповой этап продлится до 7 июня. Шесть клубов — The Alliance, Team Aster, T1, Quincy Crew, NoPing e-sports и Virtus.pro как победители своих региональных зон на Dota Pro Circuit 2021: Season 2 начнут турнир со стадии плей-офф.
Расписание на третий игровой день WePlay AniMajor 2021:
- PSG.LGD vs. TNC — 14:00 мск
- Vici vs. beastcoast — 14:00 мск
- PSG.LGD vs. Evil Geniuses — 16:00 мск
- Nigma vs. Vici — 16:00 мск
- Liquid vs. TNC — 18:00 мск
- Team Spirit vs. beastcoast — 18:00 мск
- Nigma vs. Evil Geniuses — 20:00 мск
- Team Spirit vs. Team Liquid — 20:00 мск
Мейджор в Киеве проходит со 2 по 13 июня. Команды разыгрывают $ 500 тыс. и 2,7 тыс. очков DPC. Это последняя возможность заработать рейтинговые очки и попасть в топ-12 лучших команд мира, чтобы получить гарантированное приглашение на чемпионат мира в Швецию — The International 10.
Следите за результатами по этой ссылке. Смотрите матчи мейджора на Twitch-каналах холдинга Weplay Dota 2 и киберспортивной студии Maincast.
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