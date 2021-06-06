Джонни Кейджа в сиквеле фильма Mortal Kombat может сыграть Чарли Ханнэм

Инсайдер Дэниел Рихтман сообщает, что претендентом на роль Джонни Кейджа в сиквеле Mortal Kombat является 41-летний английский актёр Чарли Ханнэм, снявшийся в таких кинокартинах, как «Тихоокеанский рубеж», «Джентльмены», «Сыны анархии», «Хулиганы» и «Меч короля Артура».

Чарли изучал бразильское джиу-джитсу и серьёзно занимался рестлингом, чтобы сыграть брутального байкера Джекса в фильме «Сыны анархии».

Чарли Ханнэм Фото: thenationalnews.com

Ранее сообщалось, что на роль Кейджа боссы из Warner Bros. хотят взять какого-нибудь известного актёра. Чарли Ханнэм в эти критерии вписывается.

Рестлер Майк Мизанин предложил пригласить на роль Кейджа его. Не против сыграть Кейджа в сиквеле и актёр Жан-Клод Ван Дамм. Авторы Mortal Kombat хотели, чтобы актёр сыграл персонажа ещё в самой первой части серии, но когда Ван Дамм не смог подарить герою внешность и движения, то его просто сделали очень похожим на него. Некоторые фанаты франшизы считают, что время Ван Дамма ушло и что Кейджа должен сыграть более молодой актёр.