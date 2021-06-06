Инсайдеры намекают на ремейк или сиквел Dead Space

Несмотря на то, что Dead Space была выпущена в 2008-м, это одна из тех игровых серий, которую фанатам сложно забыть. И несмотря на то, что разработчики не планировали её воскрешать, возможно, их планы могли измениться. Ведь сразу несколько инсайдеров намекнули на новую Dead Space.
Для начала произошёл диалог в «Твиттере» между Shpeshal_Nick из Xbox Era и Джезом Корденом, редактором Windows Central. Там Ник говорит о том, что он «думает, что у Dead Space есть хороший шанс вернуться». Далее уточняет, что это может быть выход сиквела или ремейка, а возможно и обоих вариантов. Джез Корден отвечает, выделяя некоторые слова капслоком, будто бы вкладывая в них какой-то дополнительный смысл: «Это БЫЛО БЫ СОВЕРШЕННО КРУТО, НЕ ТАК ЛИ, НИК? Если бы это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОИЗОШЛО?»
Также известный инсайдер Shinobi602 на форуме ResetEra написал, что после успеха небольшого однопользовательского эксперимента с Jedi: Fallen Order он думает, «что EA может пересмотреть планы на Dead Space».
Несколько месяцев назад были намёки и от инсайдера Джеффа Грабба. Он сообщил, что EA Motive работает над новым проектом по популярной вселенной EA, которая «приятно удивит поклонников», и это не Mirror's Edge. Эта новость всколыхнула волну обсуждений и догадок относительно того, может ли это быть Dead Space. В любом случае, пока нет официального подтверждения от EA, лучше воспринимать слова инсайдеров с долей скептицизма.
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