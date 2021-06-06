Девушка в футболке-поло и девайсами Samsung — в интернете сходят с ума от Сэм

На днях в интернете появились концепты девушки в футболке-поло с логотипом Samsung Galaxy и девайсами бренда. Её создателем является Lightfarm Studios — именно они разместили фотографии на своём сайте, а позже удалили их. Но интернет всё помнит. Картинки мгновенно завирусились: начали появляться арты и мемы с ней, даже был создан аккаунт от ее лица в «Твиттере».
Пользователи гадали, является ли Сэм заменой текущего виртуального помощника Bixby. Про его возможную замену ходили слухи и раньше, ведь он оказался не таким популярным, как конкурентные Siri, Google Assistant или Alexa.
Но вынуждены разочаровать вас — Сэм, вероятно, не является новым виртуальным помощником Samsung Galaxy. На некоторых международных веб-сайтах Samsung нашлись упоминания о Сэм. Девушка была создана как чат-бот службы поддержки Samsung, и в её задачи входит отвечать на вопросы и запросы потребителей. На сайте указано, что Сэм не является заменой Bixby, текущий виртуальный помощник продолжит свою работу на смартфонах компании, а Сэм будет помогать пользователям при обращении в службу поддержки, например, в мессенджере «Фейсбука».
Несмотря на это, такой массовый ажиотаж и популярность персонажа может заставить руководство Samsung передумать, ведь многие пользователи готовы были поменять свои смартфоны, чтобы «общаться» с Сэм.
Фото: androidheadlines.com
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