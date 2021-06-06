Twitch добавит анимированные смайлики в честь своего 10-летия

В качестве подарка на своё 10-летие стрим-платформа Twitch решила добавить больше эмоций в общение комьюнити. В скором времени авторы контента смогут добавлять на свои каналы анимированные смайлики.

Всего можно будет загрузить до пяти анимированных смайликов, которые будут доступны в качестве бонуса для подписчиков первого уровня.

В первое время нововведение будет доступно ограниченному числу стримеров. Для партнёров платформы загрузка откроется уже через несколько недель, а для компаньонов — до конца этого года.



Кроме того, можно будет добавить анимацию к существующим смайлам канала или общим смайлам Twitch — на старте будет доступно до шести простых анимаций. А те, кому не понравится новая функция, смогут её отключить в настройках чата.