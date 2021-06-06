Twitch добавит анимированные смайлики в честь своего 10-летия
Поделиться
В качестве подарка на своё 10-летие стрим-платформа Twitch решила добавить больше эмоций в общение комьюнити. В скором времени авторы контента смогут добавлять на свои каналы анимированные смайлики.
Всего можно будет загрузить до пяти анимированных смайликов, которые будут доступны в качестве бонуса для подписчиков первого уровня.
В первое время нововведение будет доступно ограниченному числу стримеров. Для партнёров платформы загрузка откроется уже через несколько недель, а для компаньонов — до конца этого года.
Кроме того, можно будет добавить анимацию к существующим смайлам канала или общим смайлам Twitch — на старте будет доступно до шести простых анимаций. А те, кому не понравится новая функция, смогут её отключить в настройках чата.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 7 июня 2021
-
18:25
-
17:55
-
17:45
-
17:02
-
15:42
-
15:11
-
14:38
-
12:54
-
11:30
-
11:17
- 6 июня 2021
-
17:02
-
16:49
-
14:32
-
14:20
-
13:34
-
13:23
-
12:29
-
12:22
-
01:19
-
00:39
- 5 июня 2021
-
23:50
-
23:29
-
22:32
-
21:54
-
19:51
-
19:45
-
14:59
-
14:54
- 4 июня 2021
-
17:27
-
13:42
-
12:56
-
12:16
-
02:45
- 3 июня 2021
-
23:22
-
19:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам