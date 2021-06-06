Как выглядел Cyberpunk 2077 в 2013-м

На форуме ResetEra выложили 4-минутное видео пре-альфа-версии Cyberpunk 2077. Возможно, видео было украдено во время хакерской атаки на CD Projekt RED в феврале. Видеоролик показывает раннюю стадию разработки игры 2013 года, поэтому геймплей представлен от третьего лица.

Ролик демонстрирует как Ви просыпается в квартире девушки по имени Сандра. Он созванивается с кем-то по имени Пэт, вероятно, ранней версией Вика, и обсуждает человека по имени Ронни. После диалога он заходит в душевую, где перебрасывается фразами с моющейся в душе Сандрой. Потом герой выходит на балкон и немного общается с соседом.

Видео опубликовано на YouTube-канале The Jamhood 007.

Взгляните, насколько шире были возможности интерактивного взаимодействия с окружающим пространством квартиры — множество предметов было доступно для взаимодействия, несмотря на то, что это пре-альфа.



Также было опубликовано видео с багами для внутреннего использования — их нашли сами разработчики, и часть из них до сих пор есть в игре.