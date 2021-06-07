Россиянка воплотила чувственный образ Трисс Меригольд из The Witcher 3

Косплеер из России под ником Win_Winry представила образ на одного из самых обворожительных персонажей серии игр «Ведьмак» — Трисс Меригольд. Она выбрала для косплея классический образ Трисс в золотисто-жёлтом корсете и зеленой безрукавке с высоким воротом. Благодаря тщательно проработанным деталям, создаётся ощущение, что перед нами настоящая Трисс.



Трисс Меригольд — чародейка из популярной серии игр «Ведьмак», созданной на основе одноимённого книжного цикла Анджея Сапковского. Девушка стала одной из ключевых «визитных карточек» серии.



Напомним, что последняя игра серии The Witcher 3: Wild Hunt вышла в 2015 году на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Не так давно президент CD Projekt RED Адам Кичиньский сообщил, что компания продолжит и дальше развивать серию, дополняя её новым контентом.

Фото: vk.com/win_winry_cosplay

Фото: vk.com/win_winry_cosplay

Фото: vk.com/win_winry_cosplay

Фото: vk.com/win_winry_cosplay

Фото: vk.com/win_winry_cosplay