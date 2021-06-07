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Стример Илья Мэддисон может стать комментатором чемпионата Европы по футболу на Twitch

Стример Илья Мэддисон может стать комментатором чемпионата Европы по футболу на Twitch
Анастасия Климова
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Это предложение Мэддисон получил от администрации стрим-платформы, чем не преминул поделиться в эфире канала Melharucos. Стример пока что думает над предложением, но он отметил, что, вероятнее всего, примет его.

Илья Мэддисон

Илья Мэддисон

Фото: instagram.com/maddyson_official

Судя по намёкам, инициатива шла от руководителя отдела Twitch по работе с партнёрами в России и странах СНГ Алексея White-Ra Крупника. Мэддисон отметил, что платформе интересен формат трансляций, соединяющий просмотр матча с обсуждением происходящего стримером.

На прошлой неделе Мэддисон чуть не получил бан на Twitch за оскорбление выдуманной расы турианцев из Mass Effect. Он получил несколько жалоб от зрителей и ему даже пришлось пообщаться с администрацией платформы, чтобы разъяснить ситуацию.

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