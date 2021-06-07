Microsoft может купить Crytek и перезапустить серию игр Crysis

На Reddit пользователь paypaytr поделился информацией, которую сообщил ему друг из стамбульского офиса Crytek. По его словам, Microsoft и Crytek ещё с прошлого года обсуждали покупку студии, а по итогу переговоров в апреле этого года сделка уже практически завершена. По словам первоисточника, об этом объявят в рамках E3 2021, которая пройдёт с 12 по 15 июня.
После приобретения планируется несколько крупных проектов — во-первых, перезапуск серии Crysis на PC и Xbox Series X/S до 2023 года. Это будет однопользовательский проект с линейным прохождением, в который, возможно, будет добавлен кооперативный режим. Игрокам будут доступны новые механики: бег по стенам, реактивный рюкзак, крюк.
Также упоминается мобильная Crysis для iOS, Android и Switch с выходом в конце 2021 года или начале 2022 года. По планам она станет королевской битвой в формате один против всех, где основной игрок получит нанокостюм с улучшениями. При убийстве костюм передаётся и игра продолжается.
На данный момент никаких официальных заявлений Microsoft или Crytek не делали, поэтому будем с нетерпением ждать E3 в предвкушении новой информации.
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