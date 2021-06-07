Продюсер PES 2022 рассказал о желании создать фотореалистичный футбольный симулятор

Продюсер серии eFootball PES Сейтаро Кимура из Konami в своём интервью для журнала PLAY отметил невероятную производительность PlayStation 5 и рассказал о важности не только испытывать азарт от спортивного симулятора, но и играть в фотореалистичные проекты.

Он рассказал, что, пользуясь консолью нового поколения, они столкнулись с проблемами, которые, по его мнению, приближают их к шагу на следующий уровень. Кимура уверен, что это сложный путь из-за того, что фотореализм, к которому они стремятся, — это воспроизведение реального мира.

Речь про незабываемую атмосферу матча на стадионе, энтузиазм фанатов, выражение лиц игроков, текстуры их кожи и волос, движение их мышц и даже капелек пота. На данный момент нет подробностей о PES 2022. Возможно, подробности появятся этим летом, когда Konami представит обновлённую информацию о своих будущих проектах.