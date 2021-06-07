Индийский художник воссоздал локацию из The Witcher 3 на движке Unreal Engine 5

Индийский художник по окружению, дизайну уровней и свету Даниял Малик воссоздал локацию из The Witcher 3, используя технологии движка Unreal Engine 5. Видео процесса работы он выложил на YouTube.

На видео он повторил местность из трейлера The Witcher 3 под названием «Killing Monsters». Вот оно для сравнения:

Видео опубликовано на YouTube-канале The Witcher.

А вот работа Малика:

Видео опубликовано на YouTube-канале Daniyal-Environment Artist.

Один из комментаторов предложил ему сделать нечто подобное по игре Death Stranding от Хидео Кодзимы, на что Малик обещал подумать.

Художник отметил, что это его личный небольшой проект для улучшения знаний в области освещения и проработки окружающей среды. И это неудивительно — его канал постоянно пополняется новыми видеоработами над различными локациями и созданием 3D моделей известных людей и персонажей.