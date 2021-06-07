500 видеокарт и 10 тыс. заявок. DNS рассказала, что RTX 3080 Ti получили боты и везунчики

Состоявшийся на днях старт продаж новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti показал, что рынок пока бессилен против перекупщиков и ботов. О сложностях и проблемах на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор розничной сети DNS Дмитрий Алексеев.

По его словам, сеть получила от поставщиков всего 500 видеокарт. При этом ещё до старта официальных продаж сайты онлайн-магазинов начали падать от наплыва покупателей. По итогу продаж новенькие видеокарты достались только везунчикам и тем, кто использовал ботов.

«У нас было 500 видеокарт и примерно 10 тысяч покупателей. Распределить их так, чтобы все остались довольны – невозможно», — прокомментировал ситуацию Дмитрий.

Важно отметить, что сеть признаёт и свою вину — Алексеев отметил, что они выявили у себя ошибок «на страницу текста» и постараются исправиться на очередном старте продаж RTX 3080 Ti 10-го числа.