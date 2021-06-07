Президент ФКС России рассказал о планах открытия киберспортивных секций в школах

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит поделился планами по внедрению и развитию в российских школах киберспортивных секций. Это нововведение поможет школьникам развить тактическое мышление, научит решению абстрактных задач, выполнению сложных комбинаций и умению контролировать множество объектов.

По словам Смита, важно, чтобы секции появились именно в школах по нескольким причинам. Во-первых, в это время дети начинают активно играть и в этот момент можно направить это увлечение в правильное русло. Если начинающий киберспортсмен тренируется в секции с командой, то «выкладывается и устаёт в рамках тренировочного процесса». Во-вторых, если ребёнок решит стать профессиональным киберспортсменом, ему надо начинать тренировки не позже 15 лет, чтобы в 18 быть на пике формы.

Сами занятия будут добавлены как факультативные и полностью добровольные. Для посещения нужно будет не только получить согласие родителей, но и не иметь задолженностей по физкультуре. Секции появятся не во всех школах — во многом это зависит от руководства учебного заведения.



Одной из задач Федерации компьютерного спорта России является подготовка тренеров для таких секций. Они уже заключили первое соглашение с университетом. Уже этой осенью там начнётся подготовка педагогов.