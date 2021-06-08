Инвесторы в ярости от Cyberpunk 2077 — они требуют уволить руководителей CD Projekt RED

Британские инвесторы из инвестиционного фонда Abri Advisors хотят свергнуть топ-менеджеров крупнейшей игровой студии Польши за провал Cyberpunk 2077. Они уже отправили письмо совету директоров студии, выразив большое разочарование от работы CD Projekt RED за последние 12 месяцев.

Напомним, выпуск многообещающей игры в сеттинге киберпанка откладывался три раза, и когда игра вышла в декабре 2020 года, то она была полна багами. Настолько, что Sony была вынуждена удалить Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store и предложить игрокам вернуть деньги.

Почти полгода спустя, после выпуска патчей и извинений со стороны CD Projekt RED, после того как студия подверглась хакерской атаке, Cyberpunk 2077 так и не появилась в PlayStation Store. С момента выхода игры акции студии упали на 57%. Компания потеряла в общей сложности 22,6 млрд злотых или $ 6,2 млрд.



«Думаю, что даже специально нельзя совершить столько ошибок, сколько совершили эти ребята. Это действительно шокирует», — сказал глава исполнительного офиса Abri Джеффри Тирман.

Джеффри Тирман настроен решительно. Если Адам Кичиньски и его заместитель Марцин Ивински не покинут студию, то Abri Advisors планирует призвать других акционеров заменить наблюдательный совет.

Сделать это будет непросто. В уставе совета написано, что для отстранения от должности членов наблюдательного совета необходимо согласие 60% акционеров. Кроме того, нынешние руководители студии вместе с братом генерального директора Михалом Кичиньски владеют 34% акций студии.