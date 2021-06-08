Российская команда Spirit вышла в плей-офф киевского мейджора по Dota 2, выбив Team Liquid

Завершился групповой этап на мейджоре по Dota 2 в Киеве. Российская команда Spirit смогла пробиться в плей-офф турнира в самый последний момент, обыграв в переигровках групповой стадии Team Liquid.
Первые два места в группе заняли PSG.LGD и Nigma. Китайский клуб одержал четыре победы и сыграл три раза вничью, а коллектив Куро Kuroky Салехи Тахасоми лишь однажды уступил в матче с TNC Predator, но одержал четыре победы и ещё два раза сыграл вничью.
В плей-офф вышли шесть клубов. Занявшие первые два места в группе отправляются в верхнюю часть сетки. Оставшиеся — в нижнюю.
Шесть клубов — The Alliance, Team Aster, T1, Quincy Crew, NoPing e-sports и Virtus.pro как победители своих региональных зон на Dota Pro Circuit 2021: Season 2 начинают турнир со стадии плей-офф.
Стадия плей-офф начнётся 9 июня. В четвертьфинале верхней сетки Virtus.pro сыграет с Nigma, The Alliance c PSG.LGD, Team Aster с T1, а Quincy Crew с NoPing e-sports. Проигравшие в этих парах отправятся в нижнюю часть сетки, где сыграют с Vici, Team Spirit, Evil Geniuses и TNC Predator.
Мейджор в Киеве проходит со 2 по 13 июня. Команды разыгрывают $ 500 тыс. и 2,7 тыс. очков DPC. Это последняя возможность заработать очки и попасть в топ-12 лучших команд мира, чтобы получить гарантированное приглашение на чемпионат мира в Швецию — The International 10.
Следите за результатами по этой ссылке. Смотрите матчи мейджора на Twitch-каналах холдинга Weplay Dota 2 и студии Maincast.
Расположение клубов в группе на WePlay AniMajor 2021:
|Команда
|Очки (выигранные / проигранные карты)
|PSG.LGD
|11 очков (11-3)
|Nigma
|10 очков (10-4)
|Vici Gaming
|8 очков (8-6)
|TNC Predator
|7 очков (7-7)
|Evil Geniuses
|7 очков (7-7)
|Team Spirit
|5 очков (5-9)
|Team Liquid
|5 очков (5-9)
|beastcoast
|3 очка (3-11)
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