Российская команда Spirit вышла в плей-офф киевского мейджора по Dota 2, выбив Team Liquid

Завершился групповой этап на мейджоре по Dota 2 в Киеве. Российская команда Spirit смогла пробиться в плей-офф турнира в самый последний момент, обыграв в переигровках групповой стадии Team Liquid.

Первые два места в группе заняли PSG.LGD и Nigma. Китайский клуб одержал четыре победы и сыграл три раза вничью, а коллектив Куро Kuroky Салехи Тахасоми лишь однажды уступил в матче с TNC Predator, но одержал четыре победы и ещё два раза сыграл вничью.

В плей-офф вышли шесть клубов. Занявшие первые два места в группе отправляются в верхнюю часть сетки. Оставшиеся — в нижнюю.

Шесть клубов — The Alliance, Team Aster, T1, Quincy Crew, NoPing e-sports и Virtus.pro как победители своих региональных зон на Dota Pro Circuit 2021: Season 2 начинают турнир со стадии плей-офф.

Стадия плей-офф начнётся 9 июня. В четвертьфинале верхней сетки Virtus.pro сыграет с Nigma, The Alliance c PSG.LGD, Team Aster с T1, а Quincy Crew с NoPing e-sports. Проигравшие в этих парах отправятся в нижнюю часть сетки, где сыграют с Vici, Team Spirit, Evil Geniuses и TNC Predator.

Мейджор в Киеве проходит со 2 по 13 июня. Команды разыгрывают $ 500 тыс. и 2,7 тыс. очков DPC. Это последняя возможность заработать очки и попасть в топ-12 лучших команд мира, чтобы получить гарантированное приглашение на чемпионат мира в Швецию — The International 10.



Следите за результатами по этой ссылке. Смотрите матчи мейджора на Twitch-каналах холдинга Weplay Dota 2 и студии Maincast.

Расположение клубов в группе на WePlay AniMajor 2021: