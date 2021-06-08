Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time после критики геймеров перенесли на 2022-й
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В официальном твиттер-аккаунте ремейка Prince of Persia: The Sands of Time вышло объявление разработчиков о том, что игра вновь переносится.
Команда поблагодарила геймеров за поддержку в течение последнего года. Они подтвердили, что игра не будет показана на Ubisoft Forward 12 июня. Также команда отметила, что разработка идёт по плану для релиза в 2022-м, но прямо сейчас они не готовы поделиться дополнительной информацией. Разработчики пообещали вернуться с подробностями, «как только будут готовы».
Напомним, это уже третий перенос с момента анонса ремейка на Ubisoft Forward в 2020 году. Выход игры планировался сначала на 21 января 2021 года, потом из-за критики геймеров игру перенесли на 18 марта, а затем — на неопределённое время.
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